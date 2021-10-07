Кремль: высылка 8 россиян "почти полностью" подрывает перспективы нормализации отношений с НАТО

В Кремле заявили, что решение НАТО сократить российскую миссию в Брюсселе практически полностью подрывают перспективы нормализации отношений России с альянсом.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс".

"Очевидная противоречивость (между) заявлениями представителей НАТО о желании нормализовать отношения с нашей страной и действиями. Эти действия, конечно, не позволяют нам строить иллюзии о возможности нормализации отношений и возобновления диалога с НАТО, скорее, эти перспективы подрывают практически полностью", - сказал он.

Как сообщалось, Североатлантический альянс решил выслать восемь сотрудников миссии РФ в Брюсселе из-за проведения Москвой враждебной деятельности.

По сведениям Sky News, эти восемь россиян покинут Брюссель до конца октября, в российской миссии останется десять штатных сотрудников.

Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко уже сказал, что после этого решения невозможно верить заявлениям руководителей НАТО о диалоге с Россией и о важности деэскалации отношений.