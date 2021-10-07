Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Кремль: высылка 8 россиян "почти полностью" подрывает перспективы нормализации отношений с НАТО

Четверг, 7 октября 2021, 14:00

В Кремле заявили, что решение НАТО сократить российскую миссию в Брюсселе практически полностью подрывают перспективы нормализации отношений России с альянсом.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс".

"Очевидная противоречивость (между) заявлениями представителей НАТО о желании нормализовать отношения с нашей страной и действиями. Эти действия, конечно, не позволяют нам строить иллюзии о возможности нормализации отношений и возобновления диалога с НАТО, скорее, эти перспективы подрывают практически полностью", - сказал он.

Как сообщалось, Североатлантический альянс решил выслать восемь сотрудников миссии РФ в Брюсселе из-за проведения Москвой враждебной деятельности.

По сведениям Sky News, эти восемь россиян покинут Брюссель до конца октября, в российской миссии останется десять штатных сотрудников.

Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко уже сказал, что после этого решения невозможно верить заявлениям руководителей НАТО о диалоге с Россией и о важности деэскалации отношений.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Россия Альянс
powered by lun.ua

Статьи

От НАТО до Ермака: чего ждать от отношений Украина-США до конца срока Байдена

Отношения Украины и США полны противоречий. Украинская власть полагается на помощь Вашингтона, но в то же время критикует при первой возможности... (укр.)
8 октября 2021 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Харри де Лейер: Меняем сегодня, чтобы было новое завтра (укр)

Оглядываясь на последние 7 лет, мы гордимся тем, насколько поддержка ЕС повлияла на жизнь людей в Украине. Теперь нам нужно смотреть в будущее по-новому, чтобы заботиться о следующих поколениях. (укр)
8 октября 2021 — PROMOTED

Земан идет ва-банк: почему пророссийский президент Чехии получил шанс на реванш

Шанс для реванша могут дать парламентские выборы, которые стартуют в 14:00 8 октября и продлятся до середины следующего дня (укр.)
8 октября 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда