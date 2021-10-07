Грузія вакцинуватиме від коронавірусу дітей від 12 років з хронічними захворюваннями

В Грузії вирішили вакцинувати від коронавірусу дітей з хронічними захворюваннями у віковій групі від 12 до 15 років.

Рішення про це ухвалила Рада з імунізації у четвер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Грузия Online".

"Що стосується вакцинації дітей, на цьому етапі ми рекомендуємо вакцинацію тільки дітям з хронічними захворюваннями у віковій групі від 12 до 15 років. Хоча багато європейських країн вже проводять загальну вакцинацію цієї вікової групи, на першому етапі ми зупинилися тільки на дітях з хронічними захворюваннями у віці від 12 до 15 років", - заявила заступниця міністра охорони здоров'я Тамар Габунія.

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До цього в Грузії вакцинація препаратом Pfizer була можлива з 16 років.

Щодо вакцинації населення, всього в Грузії було проведено понад 1,8 млн щеплень.

Нагадаємо, агентство Європейського Союзу з лікарських засобів (EMA) схвалило вакцину Pfizer/BionTech для використання у дітей віком від 12 до 15 років ще в травні.