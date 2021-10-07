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Грузия вакцинировать от коронавируса детей от 12 лет с хроническими заболеваниями

Четверг, 7 октября 2021, 14:36

В Грузии решили вакцинировать от коронавируса детей с хроническими заболеваниями в возрастной группе от 12 до 15 лет.

Решение об этом принял Совет по иммунизации в четверг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Online".

"Что касается вакцинации детей, на этом этапе мы рекомендуем вакцинацию только детям с хроническими заболеваниями в возрастной группе от 12 до 15 лет. Хотя многие европейские страны уже проводят всеобщую вакцинацию этой возрастной группы, на первом этапе мы остановились только на детях с хроническими заболеваниями в возрасте от 12 до 15 лет", - заявила заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния.

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До этого в Грузии вакцинация препаратом Pfizer была возможна с 16 лет.

По вакцинации населения, всего в Грузии было проведено более 1,8 млн прививок.

Напомним, агентство Европейского Союза по лекарственным средствам (EMA) одобрило вакцину Pfizer / BionTech для использования у детей в возрасте от 12 до 15 лет еще в мае.

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Грузия Коронавирус Вакцины
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