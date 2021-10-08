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У Польщі загорівся автобус з трьома десятками українців

фото, відео
П'ятниця, 8 жовтня 2021, 11:18

У польському місті Томашув загорівся автобус з українцями, які прямували до Тернополя.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

 

Пожежа сталася в середу близько півночі. Під час руху в Томашуві автобус загорівся і за деякий час був охоплений полум’ям.

Перед поширенням вогню всіх евакуювали. Двоє водіїв та 29 пасажирів є громадянами України. Автобус їхав зі Слупська до Тернополя.

Вогнеборцям вдалося загасити вогонь. Ніхто з пасажирів і водіїв не постраждав.

Початковою причиною пожежі стало блокування та нагрівання гальмівної системи.

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Польща
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