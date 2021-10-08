В Польше загорелся автобус с тремя десятками украинцев
Пятница, 8 октября 2021, 11:18
В польском городе Томашув загорелся автобус с украинцев, которые ехали в Тернополь.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.
Пожар произошел в среду около полуночи. Во время движения в Томашуве автобус загорелся и через некоторое время уже был охвачен пламенем.
До распространения огня всех эвакуировали. Двое водителей и 29 пассажиров - граждане Украины. Автобус ехал из Слупска в Тернополь.
Пожарным удалось потушить огонь. Никто из пассажиров и водителей не пострадал.
Причиной пожара стало блокирование и нагрев тормозной системы.
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