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Укр / Рус
Укр / Рус

В Польше загорелся автобус с тремя десятками украинцев

Пятница, 8 октября 2021, 11:18

В польском городе Томашув загорелся автобус с украинцев, которые ехали в Тернополь.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

 

Пожар произошел в среду около полуночи. Во время движения в Томашуве автобус загорелся и через некоторое время уже был охвачен пламенем.

До распространения огня всех эвакуировали. Двое водителей и 29 пассажиров - граждане Украины. Автобус ехал из Слупска в Тернополь.

Пожарным удалось потушить огонь. Никто из пассажиров и водителей не пострадал.

Причиной пожара стало блокирование и нагрев тормозной системы.

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Польша
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