Чому саміт з ЄС є шансом для України

12 жовтня у Києві відбудеться саміт Україна-ЄС – щорічний захід, на якому найвищі посадовці обох сторін за закритими дверима обговорюють здійснене та встановлюють нові пріоритети для співпраці та європейської інтеграції нашої держави.

Але як зрозуміти, чи став саміт успішним?

Понад 20 експертів з 15 аналітичних центрів та громадських об’єднань спільними зусиллями визначили нові критерії оцінки саміту, а також середньострокові завдання у виконанні Угоди про асоціацію (УА) між Україною та ЄС та пріоритети її оновлення.

Редактори "Європейської правди" Сергій Сидоренко та Юрій Панченко коротко виклали ключові позиції, які дозволять оцінити очікування у відносинах з Євросоюзом, а також пояснюють, чого чекати від саміту у статті Чи буде успішним саміт Україна-ЄС? Очікування експертів та пріоритети євроінтеграції.

Експерти пропонують зробити базою для оцінки судової та антикорупційної реформ так звану "дорожню карту G7".

Друга рекомендація експертів – запровадити Євросоюзу регулярне вимірювання прогресу судової реформи та боротьби з корупцією, моніторинг виконання УА за допомогою методології EU Justice Dashboard та EU Rule of Law Report, тобто інструментів, які застосовуються лише для держав-кандидатів та членів ЄС, а отже, це дуже амбітна мета.

На переконання експертів, на саміт має бути винесено питання спільного прикордонного контролю на наземному кордоні між Україною та державами ЄС. Київ давно домагається його запровадження, що має суттєво спростити перетин кордону мандрівниками та, за нормальної організації роботи, дозволить розвантажити пропускні пункти. Втім, переговори є безуспішними – Україна отримує непевні відповіді з Брюсселя та від держав-членів, які кивають один на одного. Експерти пропонують багатосторонній формат, який може дозволити вийти з зачарованого кола.

У сфері торгілі Україна має низку інтересів. Це, зокрема, тарифна лібералізація (розширення квот на безмитний експорт до ЄС або зниження мит), а також приєднання до Угоди про оцінку відповідності й прийнятності промислових товарів (АСАА, відома за назвою "промисловий безвіз") та зняття бар’єрів для окремих груп харчового експорту.

Експерти очікують, що на саміті сторони офіційно підтвердять готовність розпочати відповідний діалог, і це саме по собі буде успіхом.

Надзавдання у сфері енергетики та екології – отримати гарантії, що до українського експорту до ЄС не буде застосований так званий "вуглецевий податок", яким Єврокомісія планує обкладати товари з держав, що мають зависокий рівень викидів парникових газів.

Про інші пріоритети, на які Україні слід звернути увагу, читайте в статті Сергія Сидоренка та Юрія Панченка Чи буде успішним саміт Україна-ЄС? Очікування експертів та пріоритети євроінтеграції.