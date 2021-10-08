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Глава Єврокомісії обіцяє всіма силами домагатися застосовування права ЄС в Польщі

П'ятниця, 8 жовтня 2021, 13:45

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн пообіцяла відстоювати основоположні принципи правового порядку ЄС після резонансного рішення Конституційного суду Польщі.

Про це йдеться в опублікованій у п’ятницю заяві фон дер Ляєн, повідомляє "Європейська правда".

"Я глибоко стурбована вчорашнім рішенням Конституційного суду Польщі. Я доручила службам Комісії ретельно і швидко проаналізувати його. Виходячи з цього, ми визначимося з подальшими кроками", - заявила глава Єврокомісії.

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Вона підкреслила, що ЄС є спільнотою цінностей і законі, тому "ми будемо відстоювати основоположні принципи правового порядку нашого Союзу".

"Нашим найвищим пріоритетом є забезпечення захисту прав польських громадян і надання польським громадянам переваг, що надходять з членством в Європейському Союзі…

Більше того, громадяни ЄС, а також компанії, які ведуть бізнес в Польщі, потребують юридичної впевненості в тому, що правила ЄС, в тому числі рішення Європейського Суду, повністю застосовуються в Польщі", - заявила фон дер Ляєн.

Вона наголосила, що всі постанови Європейського Суду обов'язкові для всіх органів влади держав-членів, включаючи національні суди.

"Право ЄС має пріоритет над національним законодавством, включаючи конституційні положення. Це те, що всі держави-члени ЄС підписали як члени Європейського Союзу. Ми будемо використовувати всі повноваження, які ми маємо за нашими договорами, щоб забезпечити це", - відзначила глава ЄК.

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Конституційний суд Польщі ухвалив 7 жовтня, що деякі елементи права ЄС не відповідають Конституції Польщі, тому національне законодавство має пріоритет над законодавством ЄС.

У Брюсселі це рішення викликало негативну реакцію. Рішення Польщі ще більше розпалює конфлікт між Єврокомісією та Варшавою через реформу польської судової системи.

Уряд Польщі на чолі з партією "Право і справедливість" роками перебудовує судову систему. Критики звинувачують правлячу партію в тиску на суддів.

Через зміни у судовій системі Єврокомісія вже почала щодо Варшави кілька проваджень та подала позови до Європейського Суду.

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Єврокомісія Урсула фон дер Ляєн
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