Глава Еврокомиссии обещает всеми силами добиваться применения права ЕС в Польше

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен пообещала отстаивать основополагающие принципы правового порядка ЕС после резонансного решения Конституционного суда Польши.

Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении фон дер Ляйен, сообщает "Европейская правда".

"Я глубоко обеспокоена вчерашним решением Конституционного суда Польши. Я поручила службам Комиссии тщательно и быстро проанализировать его. Исходя из этого, мы определимся с дальнейшими шагами", - заявила глава Еврокомиссии.

Она подчеркнула, что ЕС является сообществом ценностей и законов, поэтому "мы будем отстаивать основополагающие принципы правового порядка нашего Союза".

"Нашим главным приоритетом является обеспечение защиты прав польских граждан и предоставление польским гражданам преимуществ, поступающих с членством в Европейском Союзе...

Более того, граждане ЕС, а также компании, которые ведут бизнес в Польше, нуждаются в юридической уверенности в том, что правила ЕС, в том числе решения Европейского Суда, полностью применяются в Польше", - заявила фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что все постановления Европейского Суда обязательны для всех органов власти государств-членов, включая национальные суды.

"Право ЕС имеет приоритет над национальным законодательством, включая конституционные положения. Это то, что все государства-члены ЕС подписали как члены Европейского Союза. Мы будем использовать все возможности, которые мы имеем по нашим договорам, чтобы обеспечить это", - отметила глава ЕК .

Конституционный суд Польши принял 7 октября решение, по которому некоторые элементы права ЕС признаются не соответствующими Конституции Польши.

В Брюсселе это решение вызвало негативную реакцию. Решение Польше еще больше разжигает конфликт между Еврокомиссией и Варшавой из-за реформы польской судебной системы.

Правительство Польши во главе с партией "Право и справедливость" годами перестраивает судебную систему. Критики обвиняют правящую партию в давлении на судей.

Из-за изменений в судебной системе Еврокомиссия уже начала в отношении Варшавы несколько производств и подала иски в Европейский Суд.