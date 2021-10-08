Кремль: Росія відповість на дії НАТО щодо її дипломатів

Росія підготує заходи у відповідь на рішення НАТО скоротити чисельність російської місії при Альянсі.

Про це журналістам заявив у п'ятницю прессекретар президента РФ Дмитрій Пєсков, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російське державне агентство ТАСС.

"Безумовно, якісь заходи у відповідь у тому вигляді, в якому вони будуть найкращим чином відповідати нашим інтересам, будуть сформульовані і реалізовані", - заявив речник Кремля.

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Він зазначив, що "поки про співробітництво (РФ і НАТО. – Ред.) годі й казати, співпраці, власне, немає". "Можливості для діалогу наші натівські контрагенти звужують", - сказав Пєсков.

"НАТО - це не інструмент співпраці, це не інструмент взаємодії, це блок, який в цілому має антиросійську спрямованість. Так ми його і сприймаємо, і це наше сприйняття чітко підтверджується діями цього блоку", - додав речник президента РФ.

Північноатлантичний альянс вирішив вислати вісім співробітників місії РФ в Брюсселі через проведення Москвою ворожої діяльності, а місію РФ скоротили удвічі.

Вісім росіян покинуть Брюссель до кінця жовтня, в російській місії залишиться десять штатних співробітників.

За даними російського видання "Коммерсант", у Москві не виключають закриття своєї місії при Альянсі.