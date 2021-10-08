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Укр / Рус
Укр / Рус

Кремль: Россия ответит на действия НАТО в отношении ее дипломатов

Пятница, 8 октября 2021, 14:05

Россия подготовит меры в ответ на решение НАТО сократить численность российской миссии при Альянсе.

Об этом журналистам заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российское государственное агентство ТАСС.

"Безусловно, какие-то меры в том виде, в котором они будут наилучшим образом соответствовать нашим интересам, будут сформулированы и реализованы", - заявил представитель Кремля.

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Он отметил, что "пока о сотрудничестве (РФ и НАТО. - Ред.) говорить не приходится, сотрудничества, собственно, нет". "Возможности для диалога наши натовские контрагенты сужают", - сказал Песков.

"НАТО - это не инструмент сотрудничества, это не инструмент взаимодействия, это блок, который в целом имеет антироссийскую направленность. Так мы его и воспринимаем, и это наше восприятие четко подтверждается действиями этого блока", - добавил пресс-секретарь президента РФ.

Североатлантический альянс решил выслать восемь сотрудников миссии РФ в Брюсселе из-за проведения Москвой враждебной деятельности, а миссию РФ сократили вдвое.

Восемь россиян покинут Брюссель до конца октября, в российской миссии останется десять штатных сотрудников.

По данным российского издания "Коммерсант", в Москве не исключают закрытия своей миссии при Альянсе.

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