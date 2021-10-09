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У Берліні напали на екссолдата армії Ізраїлю, поліція каже про антисемітизм

Субота, 9 жовтня 2021, 14:44

Колишній ізраїльський солдат зазнав нападу в столиці Німеччини, поліція назвала це антисемітським інцидентом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Напад стався ввечері у п’ятницю біля приміського залізничного вокзалу Ноельднерплац у східному районі Берліна.

29-річний колишній солдат, житель Берліна, був одягнений у пуловер з емблемою сил оборони Ізраїлю і обернувся до того, хто "звернувся до нього з приводу його віри".

Він сказав слідчим, що коли він повернувся, в його обличчя бризнули газом і повалили на землю. Нападник або нападники втекли.

Жертва нападу повідомила поліцію та персонал швидкої допомоги.

Берлінська кримінальна поліція розпочала розслідування за підозрою в тілесних ушкодженнях з політичних мотивів.

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Німеччина
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