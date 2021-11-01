Байден розчарований недостатньою рішучістю РФ і Китаю боротися зі зміною клімату

Президент США Джо Байден у неділю звинуватив Росію та Китай у розчаруванні рівнем відданості лідерів G20 боротьбі зі зміною клімату.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", пише Politico.

"Що стосується розчарування, то розчарування пов'язане з тим, що ... не тільки Росія, а й Китай в основному не проявили себе з точки зору будь-яких зобов'язань щодо боротьби зі зміною клімату", - сказав Байден на своїй пресконференції в кінці дводенного саміту лідерів G-20 у Римі.

"І є причина, чому люди повинні бути розчаровані в цьому. Я сам цим розчарований" - заявив він.

Лідери країн G20, включаючи президента Росії Владіміра Путіна і президента Китаю Сі Цзіньпіна, спільно взяли на себе зобов’язання більш рішучих дій для обмеження глобального потепління. Але вони не змогли укласти угоду про поступову відмову від вугілля через спротив невеликої групи країн, включаючи Росію та Китай.

Байден визнав прогрес, але також назвав Саудівську Аравію серед країн, які, за його словами, все ще роблять недостатньо.

"Потрібно зробити більше. Але це вимагатиме від нас продовжувати зосереджуватися на тому, що не робить Китай, чого не робить Росія і чого не робить Саудівська Аравія" - зазначив він.

Остаточне комюніке лідерів G20 залишило багато простору для тлумачення того, хто повинен нести основний тягар. Після завершення зустрічі китайські державні ЗМІ повідомили, що Сі сказав своїм колегам-лідерам, що багатші країни несуть більшу відповідальність за швидше скорочення викидів.

Минулого тижня Пекін розчарував західні уряди, оприлюднивши новий набір кліматичних цілей, які суттєво не змінили позицію країни у порівнянні з раніше оголошеними цілями.