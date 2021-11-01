Байден разочарован недостаточной решимостью РФ и Китая бороться с изменением климата

Президент США Джо Байден в воскресенье обвинил Россию и Китай в разочаровании уровнем преданности лидеров G20 в борьбе с изменением климата.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", пишет Politico.

"Что касается разочарования, то разочарование связано с тем, что... не только Россия, но и Китай в основном не проявили себя с точки зрения каких-либо обязательств по борьбе с изменением климата", - сказал Байден на пресс-конференции в конце двухдневного саммита лидеров G-20 в Риме.

"И есть причина, почему люди должны быть разочарованы в этом. Я сам этим разочарован" – заявил он.

Лидеры стран G20, включая президента России Владимира Путина и президента Китая Си Цзиньпина, совместно взяли на себя обязательства по более решительным действиям для ограничения глобального потепления. Но они не смогли заключить соглашение о постепенном отказе от угля из-за сопротивления небольшой группы стран, включая Россию и Китай.

Байден признал прогресс, но также назвал Саудовскую Аравию среди стран, которые, по его словам, все еще делают недостаточно.

"Нужно сделать больше. Но это потребует от нас продолжать сосредотачиваться на том, что не делает Китай, чего не делает Россия и чего не делает Саудовская Аравия", - отметил он.

Окончательное коммюнике лидеров G20 оставило много пространства для толкования того, кто должен нести основное бремя. После завершения встречи китайские государственные СМИ сообщили, что Си сказал своим коллегам-лидерам, что более богатые страны несут большую ответственность за сокращение выбросов.

На прошлой неделе Пекин разочаровал западные правительства, обнародовав новый набор климатических целей, существенно не изменивших позицию страны по сравнению с ранее объявленными целями.