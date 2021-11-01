Вакцинована речниця Байдена захворіла на коронавірус

У речниці Білого дому Джен Псакі виявили коронавірус, повідомила вона в заяві у неділю 31 жовтня. Перед цим захворіли кілька членів її родини.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє CNN.

Джен Псакі розповіла, що востаннє перед цим бачилася з президентом Джо Байденом минулого вівторка, на відкритому повітрі і в масці - перед тим, як він вирушив до Рима на саміт G20. Вона самоізолювалась і почала здавати тести у середу - після того, як у сім’ї захворіла перша людина, і перші чотири дні отримувала негативні результати тесту.

Речниця зазначила, що має незначні симптоми і продовжить працювати дистанційно найближчі 10 днів, після чого повернеться до Білого дому у разі негативного тесту.

Раніше Білий дім повідомив, що Джен Псакі не приєднається до Байдена у його поїздці щонайменш перші кілька днів через сімейні обставини. Замість неї з президентом поїхала заступниця Псакі Керін Жан-П’єр.

Вважається, що для самого Байдена ризик заразитися був мінімальний.

Джо Байден у жовтні отримав третю підсилюючу дозу вакцини, як і віцепрезидентка Камала Гарріс.