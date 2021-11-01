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Укр / Рус
Укр / Рус

Вакцинированная глава пресс-службы Байдена заболела COVID-19

Понедельник, 1 ноября 2021, 09:34

У пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки обнаружили коронавирус, сообщила она в заявлении в воскресенье 31 октября. Перед этим заболели несколько членов ее семьи.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает CNN.

Джен Псаки сообщила, что последний раз перед этим виделась с президентом Джо Байденом в прошлый вторник, на открытом воздухе и в маске – перед тем как он отправился в Рим на саммит G20. Она самоизолировалась и начала сдавать тесты после того, как в прошлую среду в семье заболел первый человек, и первые четыре дня получала отрицательные результаты теста.

Псаки отметила, что имеет незначительные симптомы и продолжит работать дистанционно ближайшие 10 дней, после чего вернется в Белый дом в случае негативного теста.

Ранее Белый дом сообщил, что Джен Псаки не присоединится к Байдену в его поездке как минимум первые несколько дней по семейным обстоятельствам. Вместо нее с президентом поехала заместитель Псаки Керин Жан-Пьер.

Считается, что для самого Байдена, учитывая все обстоятельства, риск заразиться был минимален.

Джо Байден в октябре получил третью усиливающую дозу вакцины, как и вице-президент Камала Харрис.

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США
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