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Черги на автобуси і затори: вулкан на Канарах привабив тисячі туристів

Понеділок, 1 листопада 2021, 12:55

Вулкан Кумбре-В’єха на острові Ла-Пальма, що вивергається вже більше місяця, приваблює на острів тисячі туристів, які хочуть побачити цей природний феномен на власні очі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у репортажі El Pais.

День, коли репортери вирушили на місце, був не найкращий для відвідування - через густу хмару попелу, що падав мов дощ і погіршив видимість самого вулкана - проте оглядовий майданчик все одно виявився заповнений людьми.

 

У черзі до туристичних автобусів, що курсують між столицею острова та оглядовим майданчиком, можна простояти більше години, а обочини прилеглих доріг запарковані автомобілями, рух ускладнено. Дані з платформи Booking свідчать, що майже все можливе житло на острові заброньоване. 

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Туристи в коментарях розповідають, що не могли не скористатись нагодою подивитись на величний природній феномен, хоча деякі і кажуть, що бачать у цьому моральну дилему, оскільки для тисяч жителів острова виверження стало трагедією. 

Водночас технічний директор Pevolca (створена урядом кризова команда) Мігель Ангел Моркуленде розповів, що на острові раді бачити стільки туристів, тому що це допоможе вирішити частину економічних проблем, створених стихійним лихом. За його оцінками, на острові за довгі вихідні перед Днем всіх святих побуває близько 10 тисяч "вулканічних туристів".

Не всі місцеві жителі погоджуються з таким підходом.

Нагадаємо, ісландський вулкан, що почав вивергатися в березні 2021 року, теж став місцем "вулканічного туризму".

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Іспанія стихійні лиха
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