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Очереди на автобусы и пробки: вулкан на Канарах привлек тысячи туристов

Понедельник, 1 ноября 2021, 12:55

Вулкан Кумбре-Вьеха, извергающийся уже больше месяца на острове Ла-Пальма, привлекает на остров тысячи туристов, которые хотят увидеть этот природный феномен своими глазами.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в репортаже El Pais.

День, когда репортеры отправились на место, был не лучшим для посещения - из-за густого облака пепла, падавшего как дождь и ухудшившего видимость самого вулкана - однако смотровая площадка все равно оказалась заполнена людьми.

 

В очереди к туристическим автобусам, курсирующим между столицей острова и смотровой площадкой, можно простоять больше часа, а обочины близлежащих дорог запаркованы автомобилями, движение затруднено. Данные с платформы Booking свидетельствуют о том, что почти все возможное жилье на острове забронировано.

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Туристы в комментариях рассказывают, что не могли упустить возможности посмотреть на величественный природный феномен, хотя некоторые и говорят, что видят в этом моральную дилемму, поскольку для тысяч жителей острова извержение стало трагедией.

В то же время технический директор Pevolca (созданная правительством кризисная команда) Мигель Ангел Моркуленде рассказал, что на острове рады видеть столько туристов, потому что это поможет решить часть экономических проблем, созданных стихийным бедствием. По его оценкам, на острове за длинные выходные перед Днем всех святых побывает около 10 тысяч "вулканических туристов".

Не все местные жители согласны с таким подходом.

Напомним, исландский вулкан, начавший извергаться в марте 2021 года, тоже стал местом "вулканического туризма".

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Испания стихийные бедствия
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