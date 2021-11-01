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Глава МЗС Польщі невдовзі може піти у відставку – ЗМІ

Понеділок, 1 листопада 2021, 14:41

У партії влади Польща "Право і справедливість" шукають кандидата на заміну чинному главі МЗС Збігневу Рау, який, швидше за все, незабаром піде у відставку за станом здоров’я.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише видання Onet.pl з посиланням на джерела.

Співрозмовники видання наголошують, що міністр Рау – дуже недооцінений керівник дипломатії, який останніми місяцями намагається пом’якшити відносини Польщі з союзниками. Вищезазначене спричинило його зростаючу ізоляцію в "Праві та справедливості" і, як наслідок, призвело до проблем зі здоров’ям.

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Співрозмовники у партії на запитання про можливого наступного міністра закордонних справ називають дуже різні прізвища, що свідчить про те, що на цей момент фаворита ще немає. Водночас найчастіше згадується колишній посол Польщі в Лондоні Аркадій Жегоцький.

Слабкість Жегоцького полягає в тому, що поки він не обійняв посаду посла в Лондоні, він насправді не займався зовнішньою політикою.

26 жовтня прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький оголосив про перестановки в уряді.

Читайте детальніше про це у статті: Атака на прем'єра: як Польща оновлювала уряд і які наслідки це матиме

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Польща МЗС
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