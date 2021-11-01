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Глава МИД Польши вскоре может уйти в отставку – СМИ

Понедельник, 1 ноября 2021, 14:41

В партии власти Польши "Право и справедливость" ищут кандидата взамен действующему главе МИД Збигневу Рау, который, скорее всего, вскоре уйдет в отставку по состоянию здоровья.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет издание Onet.pl со ссылкой на источники.

Собеседники издания отмечают, что министр Рау – очень недооцененный руководитель дипломатии, который в последние месяцы пытается смягчить отношения Польши с союзниками. Вышеупомянутое вызвало его растущую изоляцию в "Праве и справедливости" и, как следствие, привело к проблемам со здоровьем.

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Собеседники в партии на вопрос о возможном следующем министре иностранных дел называют очень разные фамилии, что свидетельствует о том, что на данный момент фаворита еще нет. В то же время чаще всего упоминается бывший посол Польши в Лондоне Аркадий Жегоцкий.

Слабость Жегоцкого состоит в том, что пока он не вступил в должность посла в Лондоне, он на самом деле не занимался внешней политикой.

26 октября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил о перестановках в правительстве.

Читайте подробнее об этом в статье: Атака на премьера: как Польша обновляла правительство и какие последствия это будет иметь

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Польша МИД
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