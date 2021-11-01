Німеччина приймає на лікування важких коронахворих з Румунії
Понеділок, 1 листопада 2021, 18:39
У понеділок військовий літак Німеччини Airbus A310 приземлився в Бухаресті, щоб забрати на лікування пацієнтів з COVID-19.
Про це повідомила медико-санітарна служба бундесверу у Twitter, пише "Європейська правда".
Згідно з інформацією, літак 1 листопада вівезе до Німеччини 6 пацієнтів з коронавірусом.
Der Airbus A310 von @Team_Luftwaffe ist in # Bukarest gelandet. Jetzt übernimmt die Medical Crew das Einladen der Patient|innen in das Flugzeug. Heute werden 6 Patient|innen nach Deutschland ausgeflogen. #EUSolidarity pic.twitter.com/tZInwuD7Dj— Sanitätsdienst der Bundeswehr (@SanDstBw) November 1, 2021
У Румунії, за даними Європейського органу охорони здоров'я ECDC, лише трохи менше третини населення повністю вакциновано.
14-денна кільксть нових інфекцій є однією з найвищих у ЄС і нині становить понад 1000. У результаті Європейська комісія вже відправила до країни додаткових лікарів та медичне обладнання.
Водночас у Румунії за останній тиждень значно зріс інтерес до вакцинації проти COVID-19