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Німеччина приймає на лікування важких коронахворих з Румунії

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Понеділок, 1 листопада 2021, 18:39

У понеділок військовий літак Німеччини Airbus A310 приземлився в Бухаресті, щоб забрати на лікування пацієнтів з COVID-19.

Про це повідомила медико-санітарна служба бундесверу у Twitter, пише "Європейська правда".

 Згідно з інформацією, літак 1 листопада вівезе до Німеччини 6 пацієнтів з коронавірусом.

У Румунії, за даними Європейського органу охорони здоров'я ECDC, лише трохи менше третини населення повністю вакциновано.

14-денна кільксть нових інфекцій є однією з найвищих у ЄС і нині становить понад 1000. У результаті Європейська комісія вже відправила до країни додаткових лікарів та медичне обладнання.

Водночас у Румунії за останній тиждень значно зріс інтерес до вакцинації проти COVID-19

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Німеччина Румунія Коронавірус Вакцини
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