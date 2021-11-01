Германия принимает на лечение тяжелых коронабольных из Румынии

В понедельник военный самолет Германии Airbus A310 приземлился в Бухаресте, чтобы забрать на лечение пациентов с COVID-19.

Об этом сообщила медико-санитарная служба бундесвера в Twitter, пишет "Европейская правда".

Согласно информации, самолет 1 ноября вывезет в Германию 6 пациентов с коронавирусом.

Der Airbus A310 von @Team_Luftwaffe ist in # Bukarest gelandet. Jetzt übernimmt die Medical Crew das Einladen der Patient|innen in das Flugzeug. Heute werden 6 Patient|innen nach Deutschland ausgeflogen. #EUSolidarity pic.twitter.com/tZInwuD7Dj — Sanitätsdienst der Bundeswehr (@SanDstBw) November 1, 2021

В Румынии, по данным Европейского органа здравоохранения ECDC, лишь менее трети населения полностью вакцинировано.

14-дневное количество новых инфекций является одним из самых высоких в ЕС и в настоящее время составляет более 1000. В результате Европейская комиссия уже отправила в страну дополнительных врачей и медицинское оборудование.

В то же время, в Румынии за последнюю неделю значительно возрос интерес к вакцинации против COVID-19.