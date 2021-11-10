США закликали Грузію забезпечити Саакашвілі медичну допомогу і гідно поводитись з ним у в'язниці

У Сполучених Штатах протягом менше ніж доби зробили низку жорстких заяв про дії влади Грузії у справі Міхеїла Саакашвілі, ставши на сторону експрезидента у питані його лікування та поводження із ним у в'язниці.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Речник Державного департаменту Нед Прайс на брифінгу у Вашингтоні закликав грузинський уряд гідно поводитися з Саакашвілі.

Він наголосив, що США уважно стежать за ситуацією і закликають грузинський уряд негайно вжити заходів, щоб переконатися, що термінові потреби щодо фізичного та ментального здоров'я Саакашвілі задоволені.

"Ми наполегливо закликаємо уряд Грузії ставитися до пана Саакашвілі справедливо та гідно відповідно до міжнародних стандартів та законодавства Грузії. Як ми знаємо, у цьому випадку відповідальність за захист ув'язнених від жорстокого поводження, включаючи психологічне, лежить на уряді Грузії", - сказав Прайс.

Перед цим посол США Келлі Дегнан висловила стурбованість з приводу стану здоров’я Саакашвілі.

Посол ЄС Карл Харцель також заявив, що представництво уважно стежить за ситуацією довкола Саакашвілі.

Як відомо, Саакашвілі затримали в Грузії 1 жовтня, після того, як він нелегально потрапив у країну. Тоді ж він оголосив голодування, проголосивши себе політв'язнем.

8 листопада Саакашвілі перевезли до тюремної лікарні. Сам Саакашвілі наполягав, що у цій лікарні немає належних умов для надання йому допомоги.

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