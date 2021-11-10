США призвали Грузию обеспечить Саакашвили медпомощь и достойно обращаться с ним в тюрьме

В Соединенных Штатах менее чем за сутки делали ряд жестких заявлений о действиях властей Грузии по делу Михеила Саакашвили, став на сторону экс-президента в вопросе его лечения и обращения с ним в тюрьме.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Представитель Государственного департамента Нед Прайс на брифинге в Вашингтоне призвал грузинское правительство достойно обращаться с Саакашвили.

Он подчеркнул, что США внимательно следят за ситуацией и призывают грузинское правительство немедленно принять меры, чтобы убедиться, что срочные потребности физического и ментального здоровья Саакашвили удовлетворены.

"Мы настоятельно призываем правительство Грузии относиться к господину Саакашвили справедливо и достойно в соответствии с международными стандартами и законодательством Грузии. Как мы знаем, в этом случае ответственность за защиту заключенных от жестокого обращения, включая психологическое, лежит на правительстве Грузии", - сказал Прайс.

Перед этим посол США Келли Дегнан выразила обеспокоенность состоянием здоровья Саакашвили.

Посол ЕС Карл Харцель также заявил, что представительство внимательно следит за ситуацией вокруг Саакашвили.

Как известно, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября после того, как он нелегально приехал в страну. Тогда же он объявил голодовку, провозгласив себя политзаключенным.

8 ноября Саакашвили перевезли из Рустави в тюремную больницу в Глдани. Сам Саакашвили настаивал, что в этой больнице нет необходимых условий для оказания ему помощи.

Читайте также: Спасти Саакашвили: может ли Украина вытащить политика из грузинской тюрьмы