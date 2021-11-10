Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Макрон відклав плани з втілення пенсійної реформи, яка спричинила протести

Середа, 10 листопада 2021, 09:36

Президент Франції Еммануель Макрон заявив у вівторок, що зараз не час просувати пенсійну реформу, яка має на меті створити більш гнучкий ринок праці.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Реформа дорогої та складної пенсійної системи Франції була ключовим елементом передвиборної платформи Макрона 2017 року, але його початкові пропозиції викликали обурення профспілок і спровокували тижні протестів і страйків у транспортній сфері незадовго до початку пандемії.

"Немає умов для перезапуску цього великого проєкту сьогодні... нам потрібно буде прийняти чіткі рішення щодо реформи пенсійної системи з 2022 року", – сказав Макрон.

Президентські вибори заплановані на квітень 2022 року, і Макрон, який ще офіційно не заявив, що буде балотуватися на другий термін, за прогнозами, переможе.

У своєму попередньому зверненні до нації 12 липня Макрон заявив, що його уряд продовжить капітальний ремонт пенсійної системи, як тільки ситуація з COVID-19 буде під контролем. Однак у вівторок він сказав, що ситуація знову погіршується.

У вівторок кількість нових випадків зараження COVID-19 за добу встановила двомісячний максимум.

"Наша рішучість зберегти нашу пенсійну модель і виправити нерівність не змінилася", - сказав Макрон.

За його словами, необхідно відмовитися від низки спеціальних режимів, які дозволяють певним категоріям працівників виходити на пенсію раніше за інших.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Франція Макрон
powered by lun.ua

Статті

Гібридна зброя нового типу: чому міграційна криза у Білорусі несе загрозу також Україні

Те, що створила на кордоні з ЄС Білорусь (чи, ймовірно, Росія білоруськими руками) – це не про біженців.
11 листопада 2021 — Богдан Яременко, народний депутат України, "Слуга народу"

"Велике перезавантаження": чого чекати від нового формату відносин України та США

Блок про прагнення України до НАТО є найслабшим. Його чинні формулювання є менш амбітні, аніж навіть у 2008 році...
11 листопада 2021 — Альона Гетьманчук, Центр "Нова Європа"

Угода не на користь України: що означатиме завершення торгової війни між США та ЄС

США та ЄС ставлять крапку на тарифній війні, започаткованій Дональдом Трампом. Проте для України це означає появу нових ризиків.
11 листопада 2021 — Олена Омельченко, "Ілляшев та партнери"