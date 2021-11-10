Макрон відклав плани з втілення пенсійної реформи, яка спричинила протести

Президент Франції Еммануель Макрон заявив у вівторок, що зараз не час просувати пенсійну реформу, яка має на меті створити більш гнучкий ринок праці.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Реформа дорогої та складної пенсійної системи Франції була ключовим елементом передвиборної платформи Макрона 2017 року, але його початкові пропозиції викликали обурення профспілок і спровокували тижні протестів і страйків у транспортній сфері незадовго до початку пандемії.

"Немає умов для перезапуску цього великого проєкту сьогодні... нам потрібно буде прийняти чіткі рішення щодо реформи пенсійної системи з 2022 року", – сказав Макрон.

Президентські вибори заплановані на квітень 2022 року, і Макрон, який ще офіційно не заявив, що буде балотуватися на другий термін, за прогнозами, переможе.

У своєму попередньому зверненні до нації 12 липня Макрон заявив, що його уряд продовжить капітальний ремонт пенсійної системи, як тільки ситуація з COVID-19 буде під контролем. Однак у вівторок він сказав, що ситуація знову погіршується.

У вівторок кількість нових випадків зараження COVID-19 за добу встановила двомісячний максимум.

"Наша рішучість зберегти нашу пенсійну модель і виправити нерівність не змінилася", - сказав Макрон.

За його словами, необхідно відмовитися від низки спеціальних режимів, які дозволяють певним категоріям працівників виходити на пенсію раніше за інших.