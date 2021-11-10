Макрон отложил планы по осуществлению пенсионной реформы, повлекшей протесты

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил во вторник, что сейчас не время продвигать пенсионную реформу, направленную на создание более гибкого рынка труда.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Реформа дорогостоящей и сложной пенсионной системы Франции была ключевым элементом предвыборной платформы Макрона 2017 года, но его первоначальные предложения вызвали возмущение профсоюзов и спровоцировали недели протестов и стачек в транспортной сфере незадолго до начала пандемии.

"Нет условий для перезапуска этого крупного проекта сегодня... нам нужно будет принять четкие решения по реформе пенсионной системы с 2022 года", – сказал Макрон.

Президентские выборы запланированы на апрель 2022 года, и Макрон, еще официально не заявивший, что будет баллотироваться на второй срок, по прогнозам, победит.

В своем предварительном обращении к нации 12 июля Макрон заявил, что его правительство продолжит "капитальный ремонт" пенсионной системы, как только ситуация с COVID-19 будет под контролем. Однако во вторник он сказал, что ситуация снова ухудшается.

Во вторник количество новых случаев заражения COVID-19 за сутки установило двухмесячный максимум.

"Наша решимость сохранить нашу пенсионную модель и исправить неравенство не изменилось", – сказал Макрон.

По его словам, необходимо отказаться от ряда специальных режимов, позволяющих определенным категориям работников выходить на пенсию раньше других.