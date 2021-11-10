Чому Мінськ та Москва посилюють міграційний шантаж ЄС
Середа, 10 листопада 2021, 17:35
Спроби Александра Лукашенка посилити шантаж ЄС мігрантами вийшли на новий рівень – проте, як реагувати на це, у Європі поки не вирішили. Нові санкції наразі вже розробляють, однак їхня ефективність зовсім не очевидна.
На що розраховують Мінськ та Москва, читайте в матеріалі експертки iSANS Марії Авдєєвої, а також редактора ЄвроПравди Юрія Панченка Лукашенко підіймає ставки: що дасть диктатору шантаж Брюсселя хвилею мігрантів.
8 листопада колона мігрантів масово штурмувала кордон за підтримки та супроводження білоруських прикордонників.
Для захисту кордону Польща стягнула 15 тисяч військових у повній бойовій готовності.
Але й цього було замало – вже мобілізовано два батальйони територіальної оборони, цілком можливо, що мобілізація триватиме. Для стримування мігрантів довелося закрити прикордонний перехід у найближчому населеному пункті Кузниці.
Втім, у ніч на 10 листопада двом групам мігрантів вдалося проникнути до Польщі. Щоправда, зробили вони це не в районі основного скупчення групи.
Одночасно білоруські прикордонники перекинули близько 500 мігрантів на литовський кордон, через що надзвичайний стан у прикордонних районах довелося вводити й Вільнюсу. У Польщі він діє, починаючи ще з 2 вересня.
Крім того, очікується, що потік нових мігрантів може збільшитися. Білоруська влада оголосила про плани надання статусу міжнародних ще п'ятьом аеропортам країни.
Протягом останніх днів на кордоні з Польщею фіксували неодноразові збройні провокації з боку Білорусі. Зокрема, білоруські прикордонники погрожували зброєю польським, а один нібито спробував стріляти з сигнального пістолета.
На додачу 2 листопада польський кордон взагалі незаконно перетнула озброєна група у формі білоруських прикордонників. Тоді МЗС Польщі викликало тимчасового повіреного у справах Білорусі.
Нинішнє загострення суттєво збільшує ймовірність використання сили польськими чи литовськими прикордонниками для захисту своїх кордонів.
Швидше за все, Лукашенко свідомо йде на це загострення.
Нинішнє загострення матиме наслідки у вигляді чергового розширення санкційного пакета ЄС.
Однак зараз ефективність запровадження санкцій вже не така очевидна – адже участь РФ у підтримці Лукашенка стає все більш явною. Від самого початку міграційної кризи було зрозуміло, що ключі від її вирішення знаходяться у Кремлі.
До чого може призвести такий шантаж, читайте в статті Марії Авдєєвої та Юрія Панченка Лукашенко підіймає ставки: що дасть диктатору шантаж Брюсселя хвилею мігрантів.