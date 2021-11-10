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Укр / Рус

Чому Мінськ та Москва посилюють міграційний шантаж ЄС

Аналітика коротко
Середа, 10 листопада 2021, 17:35

Спроби Александра Лукашенка посилити шантаж ЄС мігрантами вийшли на новий рівень – проте, як реагувати на це, у Європі поки не вирішили. Нові санкції наразі вже розробляють, однак їхня ефективність зовсім не очевидна. 

На що розраховують Мінськ та Москва, читайте в матеріалі експертки iSANS Марії Авдєєвої, а також редактора ЄвроПравди Юрія Панченка Лукашенко підіймає ставки: що дасть диктатору шантаж Брюсселя хвилею мігрантів.

8 листопада колона мігрантів масово штурмувала кордон за підтримки та супроводження білоруських прикордонників. 

Для захисту кордону Польща стягнула 15 тисяч військових у повній бойовій готовності.

Але й цього було замало – вже мобілізовано два батальйони територіальної оборони, цілком можливо, що мобілізація триватиме. Для стримування мігрантів довелося закрити прикордонний перехід у найближчому населеному пункті Кузниці.

Втім, у ніч на 10 листопада двом групам мігрантів вдалося проникнути до Польщі. Щоправда, зробили вони це не в районі основного скупчення групи.  

Одночасно білоруські прикордонники перекинули близько 500 мігрантів на литовський кордон, через що надзвичайний стан у прикордонних районах довелося вводити й Вільнюсу. У Польщі він діє, починаючи ще з 2 вересня. 

Крім того, очікується, що потік нових мігрантів може збільшитися. Білоруська влада оголосила про плани надання статусу міжнародних ще п'ятьом аеропортам країни. 

Протягом останніх днів на кордоні з Польщею фіксували неодноразові збройні провокації з боку Білорусі. Зокрема, білоруські прикордонники погрожували зброєю польським, а один нібито спробував стріляти з сигнального пістолета.

На додачу 2 листопада польський кордон взагалі незаконно перетнула озброєна група у формі білоруських прикордонників. Тоді МЗС Польщі викликало тимчасового повіреного у справах Білорусі.

Нинішнє загострення суттєво збільшує ймовірність використання сили польськими чи литовськими прикордонниками для захисту своїх кордонів.

Швидше за все, Лукашенко свідомо йде на це загострення.

Нинішнє загострення матиме наслідки у вигляді чергового розширення санкційного пакета ЄС.

Однак зараз ефективність запровадження санкцій вже не така очевидна – адже участь РФ у підтримці Лукашенка стає все більш явною. Від самого початку міграційної кризи було зрозуміло, що ключі від її вирішення знаходяться у Кремлі.

До чого може призвести такий шантаж, читайте в статті Марії Авдєєвої та Юрія Панченка Лукашенко підіймає ставки: що дасть диктатору шантаж Брюсселя хвилею мігрантів.

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