Почему Минск и Москва усиливают миграционный шантаж ЕС

Попытки Александра Лукашенко усилить шантаж ЕС мигрантами вышли на новый уровень, однако как реагировать на это, в Европе пока не решили. Новые санкции уже разрабатываются, однако их эффективность совсем не очевидна.

На что рассчитывают Минск и Москва, читайте в материале эксперта iSANS Марии Авдеевой, а также редактора ЕвроПравды Юрия Панченко Лукашенко поднимает ставки: что даст диктатору шантаж Брюсселя волной мигрантов.

8 ноября колонна мигрантов массово штурмовала границу при поддержке и сопровождении белорусских пограничников.

Для защиты границы Польша призвала 15 тысяч военных в полной боевой готовности.

Но и этого было мало – уже мобилизовано два батальона территориальной обороны, вполне возможно, что мобилизация будет продолжаться. Для сдерживания мигрантов пришлось закрыть пограничный переход в ближайшем населённом пункте Кузницы.

Впрочем, в ночь на 10 ноября двум группам мигрантов удалось проникнуть в Польшу. Правда, сделали это не в районе основного скопления группы.

Одновременно белорусские пограничники перебросили около 500 мигрантов на литовскую границу, из-за чего чрезвычайное положение в приграничных районах пришлось вводить и Вильнюсу. В Польше он действует, начиная еще со 2 сентября.

Кроме того, ожидается, что поток новых мигрантов может увеличиться. Белорусские власти объявили о планах предоставления статуса международных еще пяти аэропортам страны.

В последние дни на границе с Польшей фиксировали неоднократные вооруженные провокации со стороны Беларуси. В частности, белорусские пограничники угрожали польским оружием, а один якобы попытался стрелять из сигнального пистолета.

Вдобавок 2 ноября польскую границу вообще незаконно пересекла вооруженная группа в форме белорусских пограничников. Тогда МИД Польши вызвал временного поверенного в делах Беларуси.

Нынешнее обострение существенно увеличивает возможность использования силы польскими или литовскими пограничниками для защиты своих границ.

Скорее всего, Лукашенко сознательно идет на это обострение.

Нынешнее обострение повлечет за собой очередное расширение санкционного пакета ЕС.

Однако сейчас эффективность введения санкций уже не так очевидна – ведь участие РФ в поддержке Лукашенко становится все более явным. С самого начала миграционного кризиса было ясно, что ключи от его разрешения находятся в Кремле.

К чему может привести такой шантаж, читайте в статье Марии Авдеевой и Юрия Панченко Лукашенко поднимает ставки: что даст диктатору шантаж Брюсселя волной мигрантов.