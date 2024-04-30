У Латвії зафіксували відчутний землетрус

Вранці у вівторок на території Латвії зафіксували незначний землетрус, який все одно є досить рідкісною подією для країни і регіону.

Про це повідомляє Delfi, пише "Європейська правда".

Латвійський центр геології та метеорології (LVĜMC) повідомив, що поштовхи зафіксувала спостережна станція неподалік від Риги об 11:40 30 квітня. Це єдина в країні станція для сейсмологічних спостережень.

За попередніми висновками фахівців, магнітуда поштовхів складала менше ніж 3. Землетруси такої сили не спричиняють пошкоджень будівель та можуть залишатися непомітними для людей.

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Втім, багато людей написали у соцмережах, що відчули поштовхи – тряслися двері, шибки у вікнах, полиці.

Сейсмічна активність у Балтії дуже незначна, для регіону вкрай нетипові землетруси магнітудою понад 3. Перед цим останній землетрус неантропогенного походження фіксували на півночі Естонії у 2022 році, його магнітуда складала 2.3.

Нагадаємо, у понеділок на Криті стався землетрус магнітудою 4,2.

Наприкінці березня землетрус магнітудою 5,7 зафіксували на півдні Греції