У Латвії зафіксували відчутний землетрус
Вранці у вівторок на території Латвії зафіксували незначний землетрус, який все одно є досить рідкісною подією для країни і регіону.
Про це повідомляє Delfi, пише "Європейська правда".
Латвійський центр геології та метеорології (LVĜMC) повідомив, що поштовхи зафіксувала спостережна станція неподалік від Риги об 11:40 30 квітня. Це єдина в країні станція для сейсмологічних спостережень.
За попередніми висновками фахівців, магнітуда поштовхів складала менше ніж 3. Землетруси такої сили не спричиняють пошкоджень будівель та можуть залишатися непомітними для людей.
Втім, багато людей написали у соцмережах, що відчули поштовхи – тряслися двері, шибки у вікнах, полиці.
Сейсмічна активність у Балтії дуже незначна, для регіону вкрай нетипові землетруси магнітудою понад 3. Перед цим останній землетрус неантропогенного походження фіксували на півночі Естонії у 2022 році, його магнітуда складала 2.3.
Нагадаємо, у понеділок на Криті стався землетрус магнітудою 4,2.
Наприкінці березня землетрус магнітудою 5,7 зафіксували на півдні Греції