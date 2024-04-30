Прокуратура Мюнхена не виключає політичного мотиву в убивстві двох українських військових

Прокуратура Мюнхена, яка розслідує вбивство двох українських військових у баварському місті Мурнау-ам-Штафельзее минулого тижня, не виключає політичного мотиву злочину.

Це випливає з коментаря представника прокуратури агентству "Укрінформ", повідомляє "Європейська правда".

Як пояснив речник мюнхенської прокуратури, вона разом зі співробітниками кримінальної поліції взяла на себе розслідування убивства 29 квітня, "оскільки не можна виключити політичну мотивацію злочину".

"Мотиви злочину наразі невідомі, тож хоча політичну мотивацію не можна виключати, розслідування ведемо в усіх напрямках", – додав він.

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Представник також підтвердив, що двоє загиблих були українськими військовослужбовцями, які перебували в Німеччині на лікуванні після поранень з другої половини 2023 року. Обвинувачений, 57-річний громадянин Росії, мешкав у Німеччині з початку 1990-х років.

"За попередніми даними, два потерпілі та обвинувачений були знайомі", – додав речник прокуратури Мюнхена.

Як повідомляла "ЄвроПравда", інформація про двох чоловіків з тяжкими пораненнями у Мурнау надійшла близько 17:20 у суботу. На час приїзду медиків один із них вже помер. Другий, що теж мав тяжкі поранення, невдовзі помер у лікарні.

57-річному росіянину обрали запобіжний захід. За даними ЗМІ, він був у стані алкогольного сп'яніння.