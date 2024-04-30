Ексглаву МЗС Італії часів Берлусконі засудили за махінації з продажем квартири у Монте-Карло

Колишнього міністра закордонних справ Італії визнали винним і засудили до двох років і восьми місяців ув’язнення за участь у продажу квартири в Монте-Карло, успадкованої його правою партією.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Джанфранко Фіні – колишній лідер ультраправого Італійського соціального руху. Політик відійшов від неофашистської ідеології та перетворив політсилу на Національний альянс, обіймаючи посаду міністра закордонних справ у 2004-2006 роках при тодішньому прем'єр-міністрі Сільвіо Берлусконі.

Партія прем’єрки Італії Джорджії Мелоні має коріння в партіях Фіні.

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Фіні висунули звинувачення, зокрема у відмиванні грошей у зв'язку з продажем квартири в 2015 році за 1,36 млн євро (майже 1,5 млн євро за поточним курсом). Власність була залишена у спадок Національному альянсу графинею та була продана батькові партнерки Фіні за 300 тисяч євро у 2008 році. Розслідування шахрайства щодо цієї транзакції було закрито без звинувачень, і нове розслідування було розпочато в 2017 році після другого продажу.

Фіні сказав журналістам після вироку, що його виправдали у справі про відмивання грошей, але засудили за дозвіл на продаж. Партнерку Фіні, її батька та брата також визнали винними в схемі та засудили до п’яти-шести років ув’язнення.

Вироки до трьох років в Італії зазвичай не призводять до тюремного ув’язнення, а за ненасильницькі злочини довші терміни зазвичай не відбуваються, доки не буде вичерпано апеляції.

Нагадаємо, Джорджія Мелоні оголосила, що висуватиме свою кандидатуру на червневих виборах до Європарламенту.

Раніше Суд італійського міста Барі взяв до розгляду позов прем’єр-міністерки Джорджії Мелоні проти 81-річного історика й прихильника лівих поглядів Лучано Канфори, який у 2022 році назвав її "неонацисткою в душі"