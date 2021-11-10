Нідерланди змінили правила в'їзду з України через рішення про "червону зону"

Нідерланди з 11 листопада внесли Україну у перелік країн дуже високого ризику зараження коронавірусом, через це правила в’їзду для українців будуть посилені.

Про це повідомили в уряді Нідерландів, передає "Європейська правда".

Згідно з повідомленням, з 0.01 11 листопада Україна переходить у зону дуже високого ризику, щодо якої діє заборона в’їзду для окремих категорій громадян країн, що не входять до ЄС. Існують винятки, за якими в’їзд до Нідерландів дозволений – зокрема, винятки стосуються повністю вакцинованих громадян третіх країн. Вони мають пред’явити доказ вакцинації препаратами, затвердженими Європейським агентством з лікарських засобів чи Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

У випадку України з 9.00 11 листопада Нідерланди вимагатимуть дотримання обов'язкового карантину, який можна скоротити, отримавши негативний результат тесту на коронавірус на п’ятий день після в’їзду. Від вимоги карантину звільняються повністю вакциновані мандрівники, а також ті, хто може надати доказ видужання від COVID-19.

Також з 9.00 13 листопада на додачу до сертифіката про повну вакцинацію від мандрівників вимагатимуть негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не раніше ніж за 48 годин в’їзду до Нідерландів, або ж негативний результат антиген-тесту, зробленого не раніше ніж за 24 години до в’їзду.

Відповідні вимоги застосовуватимуться до всіх мандрівників старше 12 років.

Крім того, мандрівники мають заповнити спеціальну форму на сайті уряду Нідерландів, яку потім необхідно буде пред’явити на кордоні разом із сертифікатом про вакцинацію.

Нагадаємо, Рада ЄС 9 листопада затвердила рішення про виключення України із "зеленого списку" для подорожей у зв'язку з погіршенням епідемічної ситуації.