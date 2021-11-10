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"З якого переляку?": У РНБО жорстко відповіли на пропозицію з Німеччини щодо білоруських мігрантів

Середа, 10 листопада 2021, 17:05

Секретар РНБО Олексій Данілов жорстко відреагував на ідею експерта із зовнішньополітичних питань фракції Соціал-демократичної партії у Бундестазі Нільса Шміда тимчасово розмістити в Україні мігрантів, які створюють проблеми на зовнішніх кордонах ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", свою реакцію Данілов озвучив після засідання РНБО у середу.

"Прокоментувати дуже просто. У нас на засіданні РНБО ми розглядали цю відповідну заяву пана Шміда. У нас є пропозиція соціал-демократам Німеччини взяти собі додому, скажімо так, по два, по три, по п’ять (мігрантів - Ред.). Якщо мало місця в Бундестазі, у них там є кабінети, хай вони беруть до себе, і вони там знаходяться. З якого переляку ми маємо їх брати до себе, якщо німці про них мають піклуватися?", - сказав Данілов.

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Він наголосив, що така пропозиція прозвучала і він не жартує.

"Дуже дивно, коли німці починають нам розповідати, що нам з цього приводу робити", - сказав Данілов.

Нагадаємо, представник Соціал-демократичної партії Німеччини Нільc Шмід запропонував, щоб тисячі мігрантів на кордоні між Білоруссю та Польщею отримали контрольований шлях до країни, а потім їх необхідно доставити в третю країну за межами ЄС, де вони мають пройти через процедури отримання притулку. До прикладу, в Україну.

Зазначимо, що соціал-демократи в німецькому Бундестазі є найбільшою фракцією, а їхній лідер Олаф Шольц має очолити новий уряд замість Ангели Меркель.

Данілов також розповів, що на засіданні в середу РНБО обговорила дії України у відповідь на міграційну кризу, що склалась на кордоні Білорусі та Польщі.

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