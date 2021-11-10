РНБО обговорила відповідь України на кризу на польсько-білоруському кордоні

Рада національної безпеки та оборони України на засіданні в середу обговорила дії України у відповідь на міграційну кризу, що склалась на кордоні Білорусі та Польщі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов.

За його словами, ситуація на польсько-білоруському кордоні була ключовим питанням сьогоднішнього засідання, яке скликав президент Володимир Зеленський.

Данілов не уточнив, які конкретні рішення було ухвалено.

"Всі відповідні відомства отримали відповідні вказівки, які найближчим часом буде оформлено в нормативно-правові документи, і всі будуть обов'язково їх виконувати", - сказав Данілов.

За його словами, алгоритм дій України "буде адекватним відповідно до нашого законодавства, сил і засобів буде більш ніж достатньо".

Нагадаємо, 8 листопада ситуація на польсько-білоруському кордоні безпрецедентно загострилася. Туди прибула велика група мігрантів у супроводі білоруських силовиків. Вони вчинили кілька спроб прориву через кордон, проте всі безуспішні.

Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький попередив Україну про ризики через міграційну кризу.

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