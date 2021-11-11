Анкара обурена звинуваченнями у допомозі Білорусі в розпалюванні міграційної кризи

Туреччина обурилась через звинувачення прем’єра Польщі Матеуша Моравецького в тому, що Анкара допомагає режиму Лукашенка в розпалюванні міграційної кризи.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", пише Rzeczpospolita.

Напередодні МЗС Польщі повідомило, що з ініціативи турецької сторони відбулася телефонна розмова глави МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу з його польським колегою Збігнєвом Рау.

"Польща та Туреччина працюватимуть разом, щоб протистояти використанню білоруським режимом нелегальної міграції для гібридної атаки на НАТО" - повідомили в МЗС Польщі.

Розмова міністрів відбулася, оскільки Анкару обурили звинувачення польського прем’єра.

"Рейсів стає все менше, роль Turkish Airlines мінімальна. Ми робимо, що можемо, контролюємо, хто хоче сісти в літаки. Ми не штовхаємо іммігрантів до Польщі", — заявило джерело в турецькому уряді. Анкарі особливо не сподобалося звинувачення Моравецького в "синхронізації" дій Туреччини з Білоруссю та Росією.

Під час дебатів у Сеймі про кризу на кордоні з Білоруссю Матеуш Моравецький заявив, що йому не подобається "повна синхронізація" турецьких дій з Мінськом і Москвою, тобто участь Туреччини в переміщенні іммігрантів. Він припустив, що Польща допомагає Туреччині, її союзнику по НАТО, а Туреччина невдячна.

Частина іммігрантів, які прибувають на польський кордон під контролем білоруських служб, прибувають до Мінська зі стамбульського аеропорту, найважливішого в Туреччині. Вони використовують рейси національного перевізника Turkish Airlines.

За інформацією джерела в польському уряді, тема іммігрантів піднімається в контактах з турецькими партнерами вже два місяці, а Туреччина скоротила кількість рейсів зі Стамбула до Мінська до десяти на тиждень. Але, як союзник, "вона могла б зробити більше того, на що ми сподіваємося", сказав представник польського уряду.