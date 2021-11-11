Анкара возмущена обвинениями в помощи Беларуси в разжигании миграционного кризиса

Турция возмутилась из-за обвинений премьера Польши Матеуша Моравецкого в том, что Анкара помогает режиму Лукашенко в разжигании миграционного кризиса.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", пишет Rzeczpospolita.

Накануне МИД Польши сообщил, что по инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу с его польским коллегой Збигневом Рау.

"Польша и Турция будут работать вместе, чтобы противостоять использованию белорусским режимом нелегальной миграции для гибридной атаки на НАТО" - сообщили в МИД Польши.

Разговор министров состоялся, поскольку Анкару возмутили обвинения польского премьера.

"Рейсов становится все меньше, роль Turkish Airlines минимальна. Мы делаем, что можем, контролируем, кто хочет сесть в самолеты. Мы не толкаем иммигрантов в Польшу", — заявил источник в турецком правительстве. Анкаре особо не понравилось обвинение Моравецкого в "синхронизации" действий Турции с Белоруссией и Россией.

Во время дебатов в Сейме о кризисе на границе с Беларусью Матеуш Моравецкий заявил, что ему не нравится "полная синхронизация" турецких действий с Минском и Москвой, то есть участие Турции в перемещении иммигрантов. Он предположил, что Польша помогает Турции, ее союзнику по НАТО, а Турция неблагодарна.

Часть иммигрантов, прибывающих на польскую границу под контролем белорусских служб, прибывают в Минск из стамбульского аэропорта, важнейшего в Турции. Они используют рейсы национального перевозчика Turkish Airlines.

По информации источника в польском правительстве, тема иммигрантов поднимается в контактах с турецкими партнерами уже два месяца, а Турция сократила количество рейсов из Стамбула в Минск до десяти в неделю. Но, как союзник, "она могла бы сделать больше того, на что мы надеемся", сказал представитель польского правительства.