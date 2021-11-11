У Німеччині вперше з початку пандемії понад 50 тисяч випадків коронавірусу

Німеччина повідомила про рекордні 50 196 нових випадків коронавірусу в четвер, четвертий день поспіль зафіксувавши новий денний максимум.

Про це пише Spiegel, повідомляє "Європейська правда".

Напередодні було зареєстровано 39 676 випадків зараження, а рівно тиждень тому - 33949 випадків.

Семиденний рівень захворюваності також досяг нового піку та становить 249.1 на 100 000 мешканців. Він досягає максимуму четвертий день поспіль. У середу значення було 232,1. Для порівняння: тиждень тому захворюваність складала 154,5, попередній місяць - 66,5.

Також повідомляється, що за останні 24 години було зареєстровано 235 смертей. Тиждень тому померло 165 людей.

Кількість хворих на коронавірус, які були госпіталізовані на 100 000 жителів протягом семи днів – найважливіший параметр для можливого посилення обмежень – в середу склав 4,61 (у вівторок: 4,31). Максимум був близько 15,5 під час Різдва.

Три німецькі партії, які ведуть переговори щодо формування коаліційного уряду, домовилися не продовжувати загальнонаціональний надзвичайний стан, незважаючи на четверту хвилю заражень.

Натомість у понеділок вони представили законопроєкт, який внесе поправки до чинного законодавства, щоб такі заходи, як обов'язкові маски для особи та соціальне дистанціювання у громадських місцях, продовжували діяти до березня наступного року.

Законопроєкт має бути представлений до Бундестагу у четвер, а за тиждень проголосований на позачерговому засіданні.