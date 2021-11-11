В Германии впервые с начала пандемии более 50 тысяч случаев коронавируса

Германия сообщила о рекордных 50 196 новых случаях коронавируса в четверг, четвертый день подряд зафиксировав новый дневной максимум.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".

Накануне было зарегистрировано 39 676 случаев заражения, а ровно неделю назад - 33 949 случаев.

Семидневный уровень заболеваемости также достиг нового пика и составляет 249.1 на 100 000 жителей. Он достигает максимума четвертый день подряд. В среду значение было 232,1. Для сравнения: неделю назад заболеваемость составляла 154,5, предыдущий месяц: 66,5.

Также сообщается, что за последние 24 часа было зарегистрировано 235 смертей. Неделю назад умерли 165 человек.

Количество заболевших коронавирусом, которые были госпитализированы на 100 000 жителей в течение семи дней – важнейший параметр для возможного усиления ограничений – в среду составил 4,61 (во вторник: 4,31). Максимум был около 15,5 на Рождество.

Три немецкие партии, ведущие переговоры о формировании коалиционного правительства, договорились не продлевать общенациональное чрезвычайное положение, несмотря на четвертую волну заражений.

Вместо этого в понедельник они представили законопроект, который внесет поправки в существующее законодательство, чтобы такие меры, как обязательные маски для лица и социальное дистанцирование в общественных местах, продолжали действовать до марта следующего года.

Законопроект должен быть представлен в Бундестаг в четверг, а через неделю проголосован на внеочередном заседании.