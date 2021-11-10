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У Німеччині максимум заражень з початку пандемії – майже 40 тисяч

Середа, 10 листопада 2021, 10:10

У Німеччині зафіксували рекордний добовий приріст нових випадків коронавірусу з початку пандемії.

Про це свідчать дані федерального Інституту Роберта Коха (RKI), повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

За даними RKI від ранку середи, за добу було виявлено 39 676 нових випадків коронавірусу. Попередній максимум був зареєстрований у п’ятницю на рівні 37 120.

Семиденна захворюваність за даними RKI складає 232.1 на 100 тисяч населення – цей показник третій день поспіль досягає пікових значень.

Згідно з новою інформацією, протягом останніх 24 годин по всій Німеччині зафіксовано 236 смертей від коронавірусної хвороби.

RKI нарахував 4 844 054 виявлені інфекції Sars-CoV-2 з початку пандемії. Кількість людей, які померли в результаті коронавірусної хвороби, зросла до 96 963.

Кількість госпіталізованих хворих на коронавірус на 100 000 жителів протягом семи днів - найважливіший параметр для можливого посилення обмежень, - у вівторок був на рівні 4,31 (у понеділок - 3,93). Максимум був близько 15,5 під час Різдва.

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Німеччина Епідемія у цифрах
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