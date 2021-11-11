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Прем'єр Чехії офіційно повідомив Земану про відставку уряду

Четвер, 11 листопада 2021, 10:54

Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш надіслав листа президенту Мілошу Земану з рішенням подати у відставку разом з усім урядом.

Про це пише Сeske Noviny повідомляє "Європейська правда".

Канцелярія президента вже підтвердила отримання листа у четвер уранці. Бабіш заявив, що уряд продовжить роботу до призначення нового Кабінету міністрів.

Він також закликав об’єктивно оцінювати роботу уряду. "Результати очевидні, я відкидаю тезу про те, що ми залишимо країну у безладі, це неправда, що ми матимемо надмірну заборгованість", - сказав він, додавши, що Кабінету міністрів в основному доводилося мати справу з епідемією.

"Тепер я очікую, що президент довірить нам працювати у відставці, я просто хотів би сказати, що, хоча, звичайно, рух ANO отримав більшість місць на виборах, ми згодні з тим, що п'ятипартійна коаліція, яка налічує 108 депутатів, перемогла", - сказав Бабіш.

Він також сказав, що отримав інформацію про те, що наступного тижня може відвідати президента Земана у лікарні.

Коаліція Поза (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) та Піратська партія зараз ведуть переговори про склад нового кабінету міністрів.

Нагадаємо, 9 листопада президент Чехії Мілош Земан, який продовжує перебувати у лікарні, доручив голові Громадянської демократичної партії і лідеру блоку Spolu Петру Фіалі провести переговори про формування нового уряду.

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Чехія
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