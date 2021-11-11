Премьер Чехии официально сообщил Земану об отставке правительства

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш направил письмо президенту Милошу Земану с решением подать в отставку вместе со всем правительством.

Об этом пишет Сeske Noviny, сообщает "Европейская правда".

Канцелярия президента уже подтвердила получение письма в четверг утром. Бабиш заявил, что правительство продолжит работу по назначению нового Кабинета министров.

Он также призвал объективно оценивать работу правительства. "Результаты очевидны, я отвергаю тезис о том, что мы оставим страну в беспорядке, это неправда, что у нас будет чрезмерная задолженность", - сказал он, добавив, что Кабинету министров в основном приходилось иметь дело с эпидемией.

"Теперь я ожидаю, что президент доверит нам работать в отставке, я просто хотел бы сказать, что хотя, конечно, движение ANO получило большинство мест на выборах, мы согласны с тем, что пятипартийная коалиция, насчитывающая 108 депутатов, победила", – сказал Бабиш.

Он также сказал, что получил информацию о том, что на следующей неделе может посетить президента Земана в больнице.

Коалиция "Поза" (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) и Пиратская партия сейчас ведут переговоры о составе нового кабинета министров.

Напомним, 9 ноября президент Чехии Милош Земан, который продолжает находиться в больнице, поручил главе Гражданской демократической партии и лидеру блока Spolu Петру Фиале провести переговоры о формировании нового правительства.

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