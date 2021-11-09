Земан доручив сформувати новий уряд Чехії Петру Фіалі

У вівторок, 9 листопада, президент Чехії Мілош Земан, який продовжує перебувати у лікарні, доручив голові Громадянської демократичної партії і лідеру блоку Spolu Петру Фіалі провести переговори про формування нового уряду.

Про це повідомила пресслужба офісу чеського президента, повідомляє "Європейська правда".

"За результатами виборів до Палати депутатів уповноважую вас провести переговори з представниками політичних партій, представлених у Палаті депутатів, з метою формування нового уряду", - наводить пресслужба звернення Земана до Петра Фіали.

Фіала заявив, що прийняв мандат і найближчими днями продовжить переговори з партнерами по коаліції щодо остаточного складу уряду.

У першій половині жовтня у Чехії відбулись парламентські вибори, за результатами яких партія чинного прем’єра Андрея Бабіша ANO зазнала поразки. Центристські та правоцентристські партії-переможці виборів домовилися про розподіл міністерських посад між ними.

8 листопада лідери двох опозиційних блоків Spolu та PirSTAN, які стали переможцями парламентських виборів, підписали угоду про формування коаліції. Партії узгодили документ минулого тижня. Домовились, що кандидатом у прем’єри буде Петр Фіала.

Посол Чехії в Україні Радек Матула переконаний, що новий уряд Чехії буде готовий підписати меморандум щодо європейських прагнень України.

Читайте більше: Подвійний удар по Земану: які наслідки для України матиме зміна влади у Чехії