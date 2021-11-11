В РФ заперечили роль у міграційній кризі, назвали божевіллям санкції проти "Аерофлоту"

У Кремлі заявили, що Росія не має відношення до ситуації з мігрантами на білорусько-польському кордоні, але намагається докладати зусиль до її вирішення.

Про це заявив речник президента РФ Дмитрій Пєсков, передає "Європейська правда" з посиланням на "Интерфакс".

"Росія не має відношення до того, що відбувається на кордоні Білорусі та Польщі", - сказав Пєсков.

"Росія, як і всі інші країни, намагається докладати зусиль для вирішення цієї ситуації", - додав він.

При цьому він зазначив, що Польща відмовляє мігрантам у праві потрапити до Євросоюзу через її територію. "Люди не розуміють цієї відмови, оскільки вони знають, що раніше такі прецеденти з боку ЄС мали місце", - сказав Пєсков.

Він також назвав божевільною ідеєю можливість введення санкцій проти російського перевізника "Аерофлот".

"Подібні вкидання про можливі санкції. (...) Давайте все-таки розраховувати на те, що подібні божевільні ідеї живуть лише в подібних інформаційних вкиданнях. Ми з вами вже бачили заяву компанії ("Аерофлот") про те, що вона не забезпечувала і не забезпечує перевезення мігрантів до Мінська, - сказав він. - Навіть якщо якісь авіакомпанії це роблять, це аж ніяк не суперечить жодним міжнародним нормам".

У середу агентство Bloomberg повідомило, що ЄС обговорює санкції проти "Аерофлоту" як частину нового пакету санкцій.