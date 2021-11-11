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В РФ отрицают роль в миграционном кризисе, назвали безумием санкции против "Аэрофлота"

Четверг, 11 ноября 2021, 12:39

В Кремле заявили, что Россия не имеет отношения к ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе, но пытается прилагать усилия к ее решению.

Об этом заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков, передает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс".

"Россия не имеет отношения к происходящему на границе Беларуси и Польши", - сказал Песков.

"Россия, как и все другие страны, пытается прилагать усилия для разрешения этой ситуации", - добавил он.

При этом он отметил, что Польша отказывает мигрантам в праве попасть в Евросоюз через ее территорию. "Люди не понимают этого отказа, поскольку они знают, что раньше такие прецеденты со стороны ЕС имели место", – сказал Песков.

Он также назвал безумной идеей возможность введения санкций против российского перевозчика "Аэрофлот".

"Подобные вбросы о возможных санкциях. (...) Давайте все-таки рассчитывать на то, что подобные сумасшедшие идеи живут только в подобных информационных вбросах. Мы с вами уже видели заявление компании ("Аэрофлот") о том, что она не обеспечивала и не обеспечивает перевозку мигрантов в Минск, - сказал он. - Даже если какие-то авиакомпании это делают, это отнюдь не противоречит никаким международным нормам".

В среду агентство Bloomberg сообщило, что ЕС обсуждает санкции против "Аэрофлота" как часть нового пакета санкций.

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Россия шантаж мигрантами санкции
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