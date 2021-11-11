На третіх за рік виборах у Болгарії жодна з партій не може розраховувати на більшість

Болгарська правоцентристська партія ГЕРБ зберігає значне лідерство над своїми суперниками перед недільними парламентськими виборами, які стануть третіми у країні цього року.

Про це свідчать результати опитування незалежних експертів Alpha Research, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Як очікується, жодна з шести партій, які, за прогнозами, отримають місця в парламенті, не набере абсолютної більшості, що підвищує перспективу жорстких переговорів щодо формування уряду в найбіднішій державі-члені Європейського Союзу.

ГЕРБ колишнього прем’єр-міністра Бойка Борисова набирає 24,1% у порівнянні з 23,5% на останніх виборах у липні, коли партія посіла друге місце. Однак це все ще менше результату у 26,1%, які партія отримала на виборах у квітні.

Обурення корупцією високого рівня поклало край десятирічному правлінню ГЕРБ після квітневого голосування, але політичні опоненти партії так і не змогли домовитися про уряд, що призвело до призначення третіх за рік виборів.

Тривала політична криза, занепокоєння щодо зростання кількості заражень коронавірусом і смертей у найменш вакцинованій державі ЄС, а також високі витрати на енергоносії допомогли ГЕРБ мобілізувати свої регіональні структури та значною мірою зберегти підтримку.

Нова центристська антикорупційна партія "Ми продовжуємо зміни", створена двома колишніми тимчасовими міністрами, які здобули освіту в Гарварді, йде нога в ногу з лівими соціалістами – партії претендують на 16,5% і 16%.

Партія проти істеблішменту ITN, яка перемогла на липневих виборах з 24%, втратила значну частину своєї підтримки. Зараз ця політична сила має рейтинг на рівні 9,9% на тлі розчарування виборців її неспроможністю створити правлячу коаліцію.

Підтримка партії "Демократична Болгарія" зменшилась до 10,2% з 12,6% у липні.

Опитування показало, що етнічна турецька партія ДПС, яка перебувала в ізоляції в попередніх двох парламентах, має підтримку 9,8%.

На президентських виборах, які також мають відбутися 14 листопада, чинний президент Румен Радев, різкий критик Борисова, набере 46,4% голосів у першому турі. Очікується, що другий тур голосування відбудеться 21 листопада.