На третьих за год выборах в Болгарии ни одна из партий не может рассчитывать на большинство

Болгарская правоцентристская партия ГЕРБ сохраняет значительное лидерство над своими соперниками перед воскресными парламентскими выборами, которые станут третьими в этом году.

Об этом свидетельствуют результаты опроса независимых экспертов Alpha Research, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Как ожидается, ни одна из шести партий, которые, по прогнозам, получат места в парламенте, не наберет абсолютного большинства, что повышает перспективу жестких переговоров по формированию правительства в самом бедном государстве-члене Европейского Союза.

ГЕРБ бывшего премьер-министра Бойко Борисова набирает 24,1% по сравнению с 23,5% на последних выборах в июле, когда партия заняла второе место. Однако это все еще меньше результата в 26,1%, полученных партией на выборах в апреле.

Возмущение коррупцией высокого уровня положило конец десятилетнему правлению ГЕРБ после апрельского голосования, но политические оппоненты партии так и не смогли договориться о правительстве, что привело к назначению третьих за год выборов.

Продолжающийся политический кризис, беспокойство относительно роста числа заражений коронавирусом и смертей в наименее вакцинированном государстве ЕС, а также высокие затраты на энергоносители помогли ГЕРБ мобилизовать свои региональные структуры и в значительной степени сохранить поддержку.

Новая центристская антикоррупционная партия "Мы продолжаем изменения", созданная двумя бывшими временными министрами, получившими образование в Гарварде, идет нога в ногу с левыми социалистами – партии претендуют на 16,5% и 16%.

Партия против истеблишмента ITN, победившая на июльских выборах с 24%, потеряла значительную часть своей поддержки. Сейчас у этой политической силы рейтинг на уровне 9,9% на фоне разочарования избирателей ее неспособностью создать правящую коалицию.

Поддержка партии "Демократическая Болгария" снизилась до 10,2% с 12,6% в июле.

Опрос показал, что находившаяся в изоляции в предыдущих двух парламентах этническая турецкая партия ДПС имеет поддержку 9,8%.

На президентских выборах, которые также должны пройти 14 ноября, действующий президент Румен Радев, резкий критик Борисова, наберет 46,4% голосов в первом туре. Ожидается, что второй тур голосования состоится 21 ноября.