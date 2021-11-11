Чому Україна постраждає від торговельних домовленостей США та ЄС

Україна, швидше за все, постраждає від нових торговельних домовленостей між Сполученими Штатами та Європейським Союзом пише у колонці для ЄвроПравди Угода не на користь України: що означатиме завершення торгової війни між США та ЄС партнер юрфірми "Ілляшев та Партнери", керівник практики міжнародної торгівлі Олена Омельченко.

Про узгодження домовленостей, що мають покласти край трансатлантичним тарифним війнам, стало відомо в останній день жовтня.

Про що вдалося домовитися ЄС та США?

Серед досягнутих компромісів, пише експертка, – зобов’язання Вашингтона скасувати додаткові імпортні мита, введені в 2018 році, ставка яких становить 25% на сталь та 10 % на алюміній.

Відтепер їх замінять на митно-тарифні квоти. Тобто на квоти, які стосуватимуться лише імпорту з ЄС, який перевищує певний визначений обсяг, на який встановлено нульову ставку додаткових мит.

Така лібералізація заходів стосуватиметься лише товару, що вироблений в ЄС – по суті, це крок Вашингтона назустріч Європі.

Своєю чергою Брюссель з 1 грудня має утриматися від підвищення додаткових мит на американські товари, а також знизити деякі імпортні мита, що вже запроваджені у відповідь на обмеження США.

Окрім цього, сторони домовились призупинити розгляд справ, раніше ними ініційованих та які наразі знаходяться на розгляді органу урегулювання суперечок СОТ.

Олена Омельченко вважає, що саме по собі завершення торгової війни між США та ЄС є позитивною новиною, що має сприяти постковідному відновленню темпів світової торгівлі. При цьому вона додає, що у цієї новини є й зворотний бік – домовленості можуть посилити поділ світу на два табори, "США та ЄС", а також "Росія та Китай".

Експертка зазначає, що домовленості між двома найбільшими економічними гравцями, безумовно, вплинуть на політичні та торговельні відносини в усьому світі. А отже, опосередковано впливатимуть на Україну, навіть попри те, що у самих домовленостях між ЄС та США наша країна жодним чином не згадувалася.

Проте вже зараз можна стверджувати, вважає Омельченко, що вплив нової домовленості на Київ буде швидше негативним.

Україна не є членом Європейського Союзу, а отже, не може розраховувати на поширення на її експорт узгоджених між США та ЄС умов торгівлі.

Який сектор української економіки стає заручником нових світових трендів читайте в колонці Олени Омельченко Угода не на користь України: що означатиме завершення торгової війни між США та ЄС.