Почему Украина пострадает от торговых договоренностей США и ЕС

Украина, скорее всего, пострадает от новых торговых договоренностей между Соединенными Штатами и Европейским Союзом пишет в колонке для ЕвроПравды Соглашение не в пользу Украины: что означает завершение торговой войны между США и ЕС партнер юрфирмы "Ильяшев и Партнеры", руководитель практики международной торговли Елена Омельченко.

О согласовании договоренностей, которые должны положить конец трансатлантическим тарифным войнам, стало известно в последний день октября.

О чем удалось договориться ЕС и США?

Среди достигнутых компромиссов, пишет эксперт, – обязательство Вашингтона отменить дополнительные импортные пошлины, введенные в 2018 году, ставка которых составляет 25% на сталь и 10% на алюминий.

Теперь их заменят на таможенно-тарифные квоты. То есть на квоты, которые будут касаться только импорта из ЕС, превышающего определенный объем, на который установлена ​​нулевая ставка дополнительных пошлин.

Такая либерализация мер будет касаться только товара, произведенного в ЕС – по сути, это шаг Вашингтона навстречу Европе.

В свою очередь Брюссель с 1 декабря должен воздержаться от повышения дополнительных пошлин на американские товары, а также снизить некоторые импортные пошлины, уже введенные в ответ на ограничения США.

Кроме этого, стороны договорились приостановить рассмотрение дел, ранее ими инициированных и находящихся на рассмотрении органа урегулирования споров ВТО.

Елена Омельченко считает, что само по себе завершение торговой войны между США и ЕС является положительной новостью, способствующей постковидному восстановлению темпов мировой торговли. При этом она добавляет, что у этой новости есть и оборотная сторона – договоренности могут усилить разделение мира на два лагеря, "США и ЕС", а также "Россия и Китай".

Эксперт отмечает, что договоренности между двумя крупнейшими экономическими игроками, безусловно, повлияют на политические и торговые отношения во всем мире. Следовательно, косвенно будут влиять на Украину, даже несмотря на то, что в самих договоренностях между ЕС и США наша страна никоим образом не упоминалась.

Однако уже сейчас можно утверждать, считает Омельченко, что влияние новой договоренности на Киев будет скорее негативным.

Украина не является членом Европейского Союза, а, следовательно, не может рассчитывать на распространение на ее экспорт согласованных между США и ЕС условий торговли.

Какой сектор украинской экономики станет заложником новых мировых трендов читайте в колонке Елены Омельченко Соглашение не в пользу Украины: что означает завершение торговой войны между США и ЕС.