Уряд Швеції вперше може очолити жінка - його сформує Магдалена Андерссон

Міністр фінансів Швеції Магдалена Андерссон отримає шанс стати першою жінкою-прем'єр-міністром країни після того, як спікер доручив їй спробувати сформувати уряд із роздробленого парламенту.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише агентство Reuters.

Соціал-демократична партією обрала Андерссон своєю главою замість колишнього прем'єр-міністра Стефана Льовена минулого тижня.

Льовен подав у відставку з посади прем'єр-міністра у середу.

"Тому природно, що нова очільниця соціал-демократів отримає першою шанс спробувати сформувати уряд", - заявив репортерам спікер парламенту Андреас Норлен.

За його словами, він попросив Андерссон прозвітувати про результат у вівторок, але готовий дати їй більше часу, якщо переговори щодо формування уряду будуть прогресувати.

Льовен очолював крихкий уряд меншості разом із "Зеленими" з 2014 року. Він опирався на підтримку лівих та правих партій, і Андерссон також потрібно буде знайти підтримку за межами нинішньої коаліції, щоб отримати затвердження у парламенті.

Згідно зі шведською системою парламентаризму, кандидату в прем'єр-міністри потрібно лише переконати більшість членів парламенту не голосувати проти своєї кандидатури, щоб прийти до влади.

Центристська партія погодилася у середу не блокувати кандидатуру Андерссон в обмін на спрощення будівельних норм та змін у законах про власність на лісове господарство.

Андерссон ще потрібна підтримка Лівої партії, яка поки що не визначилася.