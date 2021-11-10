Прем'єр-міністр Швеції подав у відставку

Прем'єр-міністр Швеції Стефан Льовен подав заяву про відставку на зустрічі зі спікером парламенту.

Про це пише агентство SVT, повідомляє "Європейська правда".

Льовен пішов з посади лідера Соціал-демократичної партії минулого тижня, передавши кермо влади партією міністру фінансів Магдалені Андерссон, яка, ймовірно, стане новим прем'єром.

Але він не відразу пішов з посади глави уряду, дочекавшись завершення переговорів про лісову політику та закони про планування у прибережних районах.

Льовен очолюватиме тимчасовий уряд доти, доки не буде обрано нового прем'єр-міністра. Він очолював уряд меншості з 2014 року та оголосив раніше цього року, що піде у відставку перед наступними загальними виборами, які відбудуться у вересні 2022 року.

Якщо Андерссон очолить уряд, вона стане першою жінкою на посаді прем'єр-міністра Швеції. Голосування, ймовірно, відбудеться наступного тижня.

Згідно зі шведською системою парламентаризму, кандидату в прем'єр-міністри потрібно лише переконати більшість членів парламенту не голосувати проти своєї кандидатури, щоб прийти до влади.

Центристська партія погодилася у середу не блокувати кандидатуру Андерссон в обмін на спрощення будівельних норм та змін у законах про власність на лісове господарство. Андерссон ще потрібна підтримка Лівої партії, яка поки що не визначилася.

Нагадаємо, влітку Льовен став першим прем’єром Швеції в історії, якому проголосили вотум недовіри. Це трапилось після сварки щодо контролю за орендою житла.

Однак опозиція не змогла сформувати дієздатну коаліцію, тому Льовен знову повернувся на посаду, всього через два тижні.