Правительство Швеции впервые может возглавить женщина – его сформирует Магдалена Андерссон

Министр финансов Швеции Магдалена Андерссон получит шанс стать первой премьер-министром страны после того, как спикер поручил ей попытаться сформировать правительство из раздробленного парламента.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет агентство Reuters.

Социал-демократическая партия избрала Андерссон своей главой вместо бывшего премьер-министра Стефана Левена на прошлой неделе.

Левен подал в отставку с должности премьер-министра в среду.

"Поэтому естественно, что новый глава социал-демократов получит первым шанс попытаться сформировать правительство", - заявил репортерам спикер парламента Андреас Норлен.

По его словам, он попросил Андерссон отчитаться о результате во вторник, но готов дать ей больше времени, если переговоры по формированию правительства будут прогрессировать.

Левен возглавлял хрупкое правительство меньшинства вместе с "Зелеными" с 2014 года. Он опирался на поддержку левых и правых партий, и Андерссон также нужно будет найти поддержку за пределами нынешней коалиции, чтобы получить утверждение в парламенте.

Согласно шведской системе парламентаризма, кандидату в премьер-министры нужно лишь убедить большинство членов парламента не голосовать против своей кандидатуры, чтобы прийти к власти.

Центристская партия согласилась не блокировать кандидатуру Андерссон в обмен на упрощение строительных норм и изменений в законах о собственности на лесное хозяйство.

Андерссон еще нужна поддержка Левой партии, которая пока не определилась.